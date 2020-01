Le LOSC est éliminé de la Coupe de France après sa défaite (2-1) ce mercredi soir en 8es de finale à Épinal (National 2). Les Dogues ont déçu leurs supporters, et pas que. Le président du club, Gérard Lopez, ne digère pas l’élimination, tout autant que le comportement de ses joueurs sur le terrain. Il a poussé un coup de gueule au micro de L’Équipe.

« J’ai déjà rencontré mes joueurs la semaine passée. J’ai clairement exprimé mon mécontentement et ma colère. Et mon absolue conviction que la responsabilité se trouve sur le terrain et dans le vestiaire. Je connais les qualités intrinsèques de ce groupe. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter le manque de résultat. Ou perdre ce genre de match. On a l’impression que le groupe choisit ses moments pour bien jouer », a-t-il déclaré. Les hommes de Christophe Galtier doivent vite se ressaisir. Ça commence ce week-end par un déplacement à Strasbourg en Ligue 1.