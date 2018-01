Les 32e de finale de la Coupe de France reprenaient leur droit en cette fin d’après-midi. Le FC Metz qui se déplaçait à Dunkerque s’en sort plutôt bien et rafle la mise (4-2) grâce à des réalisations signées Niane (44e, 80e), Rivière (52e), Cafu (75e). Le FC Nantes s’impose sans trembler 4-0 face à Senlis.

Yacine Bammou (0-1, 28e), Rongier (0-2, 35e), et Sala (0-3, 81e, 0-4, 90e) permettent aux Canaris de se qualifier. Sochaux n’a fait qu’une bouchée d’Amiens 6-0 grâce à des buts signés Ruiz (25e), Meité (30e), Kalulu (37e), Robinet (60e), Bérenguer (82e) et Daham (89e). L’ESTAC se qualifiait dans la douleur face au petit poucet Still (0-1). Benjamin Nivet (80e) libérait les siens en fin de match.

Les résultats de l’après-midi

Dunkerque 2 - 4 Metz

Vannes 0 - 0 Saint-Brieuc (4tab5)

Senlis 0 - 4 FC Nantes

Sochaux 6 - 0 Amiens

Still 0 - 1 Troyes

Fleury 0 - 1 Biesheim

Entente SSG 1 - 2 Épinal