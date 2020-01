Demain, le Paris Saint-Germain affronte Pau en huitième de finale de Coupe de France (match à suivre sur le live commenté de notre site). Une rencontre pour laquelle Thomas Tuchel a annoncé plusieurs absents pour cause de blessure. « Juan (Bernat) et Marquinhos sont out. Thiago (Silva) risque d’être un peu court, mais les autres sont disponibles ».

Enfin, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, tous les deux en instance de départ, ne devraient pas être de la partie non plus. « Non, je n’ai pas de nouvelles du tout. Je pense qu’Edi ne sera pas dans le groupe et je dois parler avec Layvin, mais non pas de nouvelle ».