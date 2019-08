La scène avait fait le tour du monde. Présent lors de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, perdue par le club de la capitale (2-2, 6 t.a.b à 5), Neymar avait eu une petite altercation, lors de la montée des marches du Stade de France, avec un supporter présent dans les tribunes. Et quelques mois plus tard, cette altercation resurgit.

Selon les informations de L’Equipe, le supporter a en effet décidé de porter plainte « pour des faits de violences » ce vendredi auprès du procureur de la République de Bobigny. Interrogé par le quotidien sportif, l’avocat de la victime Me Philippe Ohayon a notamment déclaré ceci : « nous sommes déçus que le parquet de Bobigny ait été totalement indifférent à cet acte alors que si mon client avait frappé Neymar de la même manière nul doute que la justice l’aurait broyé sans état d’âme. »

