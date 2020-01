A l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France, le Stade Rennais remettait son titre en jeu et accueillait Amiens au Roazhon Park. Les hommes de Julien Stéphan qui se présentaient en 4-2-3-1, se sont procurés plusieurs opportunités par Del Castillo (11e) puis Camavinga (22e) sans pour autant trouver le chemin des filets. Au retour des vestiaires, Dreyer sortait le grand jeu devant Del Castillo (61e). Les deux équipes devaient passer par les prolongations puis les tirs au but pour se départager. Les Bretons se qualifiaient aux tirs au but 5tab à 4. Autre formation de Ligue 1 en lice lors des matchs de 18 heures, Toulouse se déplaçait au stade du Grand Clos pour y affronter Saint-Pryvé (National 2).

Dominés dans le premier acte, les hommes d’Antoine Kombouaré derniers de Ligue 1 ne rassuraient pas. Irrités par la prestation de leur équipe, les supporters toulousains faisaient tomber une barrière de sécurité au niveau de leur parcage, ce qui provoquait l’interruption du match avant l’heure de jeu. Dans le temps additionnel, Saint-Pryvé ouvrait le score par Antoine (1-0, 90+6) et réalisait l’exploit de la soirée. Dans les autres matchs de ce début de soirée, Angoulême ne tremblait pas face à Challans (3-1), le Red Star s’offrait Chambly à Bauer (2-1) et se qualifiait pour les seizièmes tout comme l’Athlétic Marseille qui validait son billet en battant Rodez (2-1). Belfort s’imposait largement face à Montceau (3-0). Au bout du suspense, Pau raflait la mise aux tirs au but face à Sablé.

Les résultats des matchs de 18 heures

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire 1-0 Toulouse : Antoine (90+6) pour Saint-Pryvé

Sablé 2-2 Pau (2tab à 4) : Legendre (71e), Riclin (85e) pou Sablé ; Gueye (27e), Ba (40e, sp) pour Pau

Angoulême 3-1 Challans : Moke Nkedi (2e), Franco (61e), Mondziaou Zinga (90+3) pour Angoulême ; Connan (41e) pour Challans

Rennes 0-0 (5tab à 4) Amiens

Belfort 3-0 Montceau : Bentahar (47e), Mukendi (82e), Saline (90+3) pour Belfort

Red Star 2-1 Chambly : Verdier (60e), Chahiri (75e) pour le Red Star ; David (10e) pour Chambly

Athlético Marseille 2-1 Rodez : Benbachir (8e), Meghezel (47e) pour l’Athlético Marseille ; Maanane (53e) pour Rodez