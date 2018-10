Après les deux premières rencontres de mardi soir et la victoire de l’OGC Nice face à Auxerre en début de soirée, les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue continuaient ce soir avec six rencontres au programme, le match Nîmes-ASSE ayant été reporté. Au Stadium Municipal , le FC Lorient a surpris Toulouse (0-1) grâce à une réalisation de Bila en fin de rencontre (74e). Les Merlus continuent donc l’aventure, mais pas les Violets.

De son côté, Dijon n’a laissé aucune chance à Caen, puisque le DFCO a rapidement fait la différence avec des buts de Saïd (4e) et Sliti (7e). Au retour des vestiaires, Khaoui a relancé le Stade Malherbe mais Saïd a mis les siens à l’abri ensuite (79e). Amiens est allé s’imposer sur la pelouse de Metz (1-2), et Le Havre a disposé de Troyes (2-0). Enfin, deux rencontres se sont terminées aux tirs au but. Après un 0-0, Guingamp a obtenu sa qualification à l’issue de la séance face à Angers, tout comme Orléans qui a éliminé Reims grâce à une victoire 3-2 aux tirs au buts après un 1-1.

Les résultats du soir :

Dijon 3-1 Caen : Saïd (4e, 79e), Sliti (7e) ; Khaoui (51e)

Guingamp 0-0 (3 t.a.b à 2) Angers

Le Havre 2-0 Troyes : Lekhal (25e), Bonnet (30e, s.p)

Metz 1-2 Amiens : Rivière (71e) ; Niane (6e, csc), Otero (73e)

Reims 1-1 (2 t.a.b à 3) Orléans : Ojo (89e) ; Tell (63e)

Toulouse 0-1 Lorient : Bila (74e)