Après la victoire de l’AS Monaco contre Nice hier (2-1) et avant les matches entre Amiens et le PSG ainsi que celui entre Montpellier et Angers, c’était au tour de Rennes de tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue (4-2).

Et les Bretons l’ont fait contre de valeureux Toulousains. Les hommes de Sabri Lamouchi ont réussi à inscrire quatre buts, dont un doublé d’Adrien Hunou, tandis que les ouailles de Pascal Dupraz n’en ont marqué que deux.