La joute verbale n’est pas finie entre Andrés Guardado et Neymar. Cela avait commencé avant le huitième de finale entre les deux équipes (victoire du Brésil 2-0), le Mexicain accusant l’Auriverde « d’exagérer les fautes ». Neymar lui, avait critiqué l’attitude des joueurs d’El Tri, coupables selon lui de « beaucoup parler ». « Mais ils sont éliminés », avait-il conclu.

Hier, le joueur des Aztèques n’a pas manqué une miette de l’élimination des Brésiliens face à la Belgique en quart de finale (1-2), et il en a remis une couche sur Instagram. Il a posté une image sur laquelle est écrit « Et maintenant qui rentre à la maison ? » suivi de trois émojis interrogatifs. On attend avec impatience la réponse du Ney.