Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 malgré sa défaite contre la Suède mercredi soir (0-3), le Mexique continue son aventure en Russie. El Tri défiera le Brésil lundi (16h). Avant de jouer cette rencontre importante, Andrés Guardado s’est présenté devant les journalistes ce vendredi. L’occasion pour le capitaine mexicain de parler de Neymar, et de lui adresser un petit tacle.

« Nous connaissons tous Neymar, mais ce n’est pas à moi, à nous de juger, mais aux arbitres, à la FIFA. Maintenant qu’il y a la VAR, ils doivent analyser son style de jeu et savoir comment le gérer. Nous savons qu’il aime exagérer les fautes, qu’il se jette beaucoup et c’est son style de jeu, mais la personne qui doit juger et stopper ça, c’est l’arbitre, pas nous », a expliqué le joueur de 31 ans comme le rapporte le site de la Fédération Mexicaine de Football. Ambiance.