L’Allemagne recevait la Norvège et s’est bien amusée ce soir en disposant de son adversaire sur le score de 6-0. Le Parisien Julian Draxler a marqué, tout comme Werner auteur d’un doublé. Large première du groupe C, la Nationalmannschaft n’a toujours pas validé son ticket pour la Russie, la faute à la victoire de l’Irlande du Nord 2-0 face à la République Tchèque.

Dans le groupe E, la Pologne a battu le Kazakhstan 3-0 avec un doublé de Milik et un but de Lewandowski, et reprend la place de leader aux dépens du Danemark. Enfin, dans la poule F, l’Angleterre n’a pas eu la tâche facile face à la Slovaquie mais a fini par s’imposer 2-1 après avoir été menée. Le Mondial se rapproche pour les hommes de Southgate.

Les résultats du soir :

Groupe C :

Allemagne 6 - 0 Norvège : Özil (10e), Draxler (17e), Werner (21e, 40e), Goretzka (50e), Gomez (79e).

Irlande du Nord 2 - 0 République Tchèque : Evans (28e), Brunt (41e).

Groupe E :

Pologne 3 - 0 Kazakhstan : MIlik (11e, 74e), Lewandowski (85e).

Monténégro 1 - 0 Roumanie : Jovetic (75e)

Groupe F :

Angleterre 2 - 1 Slovaquie : Dier (37e), Rashford (59e) ; Lobotka (3e).

Slovénie 4 - 0 Lituanie : Ilicic (sp 25e, 61e), Verbic (82e), Birsa (90e).

Ecosse 2 - 0 Malte : Berra (10e), Griffiths (49e).