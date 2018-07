Thibaut Courtois l’avait mauvaise au sortir de France-Belgique (1-0), reprochant aux Bleus d’avoir surtout défendu pendant la demi-finale et même durant toute la compétition. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, à Istra, Antoine Griezmann lui a répondu en toute franchise, avec un naturel confondant et incisif, lui rappelant ses succès à l’Atlético Madrid et à Chelsea dans un style comparable à celui des Tricolores. Dans les dents.