Défaite par la Croatie (3-0), l’Albiceleste a réalisé une prestation insipide et semble tout proche d’une élimination prématurée de la Coupe du monde. Une victoire de l’Islande contre le Nigéria cet après-midi (à suivre sur notre live commenté) pourrait quasiment acter cette sortie de route.

Javier Mascherano a vécu une soirée compliquée comme l’ensemble de la sélection argentine. Le milieu de terrain a toutefois décidé de rester positif et de se projeter sur le prochain match en zone mixte : « Ce n’est pas le moment pour une conclusion et si je l’ai je préfère la garder. Il y a encore un match, et nous en reparlons ... J’espère que ce n’est pas le dernier. Ce n’est pas le moment d’analyser. »