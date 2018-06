Complètement absent des débats lors de la défaite de l’Argentine contre la Croatie (3-0), Lionel Messi n’a jamais été en mesure de délivrer les siens. Crédité de la note de 2 par notre rédaction, le génie argentin n’était pas du tout dans un grand soir. Si la faible partition de ses coéquipiers ne l’a pas du tout aidé, le joueur du FC Barcelone n’a jamais pris ses responsabilités dans cette partie. La Nacion révèle une discussion WhatsApp entre l’entraîneur de l’Atlético Diego Simeone et son ancien coéquipier German Burgos.

Le technicien argentin a été déçu par le manque de leadership du numéro 10 et l’a fait savoir en faisant une comparaison avec Cristiano Ronaldo : « Quand les entraîneurs merdent, c’est pire que lorsque les joueurs merdent. Donc, l’entraîneur est très impliqué dans ce domaine. Et cela est aussi de réaliser que Messi est très bon, mais parce qu’il est accompagné par des joueurs extraordinaires. Et la question maintenant, c’est si tu devais choisir entre lui et Cristiano Ronaldo pour une équipe moyenne, qui choisiriez-vous ? » Sous-entendant que le Portugais possède davantage de qualités de meneur d’hommes que Lionel Messi.