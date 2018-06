Romelu Lukaku ne sera pas là pour le choc du groupe G entre la Belgique et l’Angleterre jeudi à 20 heures (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Touché contre la Tunisie, il ne sera pas remis à temps, comme l’a expliqué le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, en conférence de presse.

« Il n’y a plus trop de dégâts pour Romelu Lukaku. Le scan nous a apporté de bonnes nouvelles. Il récupère encore et pour demain, ce sera un peu court. Mais je ne pense pas que cela prendra plus de temps que cela », a-t-il exposé.