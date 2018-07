Présent en conférence de presse jeudi avant le quart de finale entre le Brésil et la Belgique (vendredi, 20 heures), le sélectionneur belge Roberto Martinez s’est livré sur le rôle de Thierry Henry. Présent dans le staff technique des Diables Rouges, l’ancien international français suscite l’admiration des joueurs belges. Martinez s’est montré très élogieux au sujet du Français.

« Il nous a amené un élément important, l’expérience. Il a fait partie d’une équipe qui a gagné la Coupe du monde et il a également remporté la Ligue des champions. Il sait ce que ressentent les joueurs à ce moment-là, la pression pour remporter des matches. Ce qu’il nous apporte est essentiel, au même titre que l’ensemble du staff technique. On profite de chaque moment et il y participe, » a ainsi commenté le sélectionneur de la Belgique.