Auteur d’une grosse prestation avec la Belgique contre la Tunisie (5-2), Romelu Lukaku s’est offert un doublé. Des réalisations qui lui permettent de prendre la tête du classement des buteurs à égalité avec Cristiano Ronaldo (4 buts). Légèrement touché à la cheville, il a tenu à rassurer les supporters des Diables Rouges après la rencontre : « Tout le monde a apporté quelque chose aujourd’hui. La défense a bien fait son boulot. On continue à progresser en tant qu’équipe. Pour ma blessure à la cheville, j’ai voulu forcer pour aider l’équipe. Je vais voir avec le kiné demain. »

Pour autant, son sélectionneur Roberto Martinez se fait davantage de soucis. L’Espagnol qui l’a remplacé à l’heure de jeu (59e) par Marouane Fellaini préfère attendre le résultat des examens : « Romelu est touché au ligament externe de la cheville gauche. Il a reçu un coup en fin de première mi-temps et a essayé de continuer à jouer, mais il n’a pas pu. On en saura plus d’ici 48 heures. Il faut attendre que la cheville dégonfle et croiser les doigts. »