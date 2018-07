La Belgique est une vraie miraculée. Menée d’un break juste après la pause, elle n’a pas lâché le morceau et a fini par faire craquer les Japonais. Les Diables Rouges ont su trouver la faille par Vertonghen et Fellaini avant de l’emporter sur un dernier contre éclair mené par De Bruyne et conclu par Chadli. Sitôt après la rencontre, Roberto Martinez s’est arrêté au micro de BeIN Sports et a félicité l’état d’esprit de ses troupes.

« C’est ce qu’il se passe en Coupe du Monde. Franchement, il faut féliciter le Japon. Ils ont été solides, rapides, chirurgicaux en contre. C’est le caractère de l’équipe qui a été mise à l’épreuve. On a vu les remplaçants, ils veulent s’impliquer. Gagner un match 3-2 en Coupe du Monde, c’est toujours quelque chose. Bien sûr, ce final peut aider l’équipe. C’est pour toute la Belgique, il faut croire en ces joueurs. Il s’agissait surtout de gagner et de passer. C’est ce qu’on a montré aujourd’hui, la mentalité. »