Thomas Meunier n’en revenait pas du scénario fou vécu face au Japon. Menée 0-2, la Belgique est revenue au score et a réussi à arracher sa qualification sur un dernier but de Chadli dans les ultimes secondes. Les Diables Rouges affronteront donc le Brésil en quart de finale après un match complètement fou. Le latéral droit du PSG a livré ses sentiments à BeIN Sports après le match.

« Incroyable ! On a les meilleures volontés. Tu domines, ça ne rentre pas. Arrive la deuxième période 0-1, 0-2, tu te dis que c’est terminé. Il faut féliciter le coach pour ses changements. Ça prouve qu’on a un groupe de 23. Je nous félicite pour le travail réalisé aujourd’hui même si ça ne doit pas arriver. Il faut parfois affronter ce genre de moments. (...) Regardez à 0-1, on met un poteau. Ça peut aller très vite. Quand c’est 0-2, tu dis que ça va être compliqué. Moi, j’aurais mis tout le monde derrière pour tenir le score. Malgré tout il faut les féliciter, car ils ont continué à jouer. On a su profiter des espaces et on a su utiliser notre taille qui nous était plus que favorable. »