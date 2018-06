Auteur de son deuxième but personnel depuis le début du Mondial face au Costa Rica (2-0), Philippe Coutinho est apparu soulagé à l’heure de dresser le bilan de ce succès poussif du Brésil.

« Une très forte émotion, un match très difficile, nous avons essayé de frapper et à la fin nous avons été récompensés. Le groupe s’est beaucoup investi et nous avons gagné. Grâce à Dieu, j’ai pu marquer, mais le plus important, c’est la victoire », a-t-il lancé au micro de beIN Sports.