Il devait être le titulaire sur le flanc droit de la Seleção en l’absence de Dani Alves, blessé au genou. Mais le rêve de Danilo (26 ans) n’aura duré que 90 minutes, contre la Suisse (1-1). La Confédération Brésilienne de Football a annoncé tard dans la soirée que le latéral droit de Manchester City ne pourrait pas rejouer d’ici la fin du Mondial en raison d’une blessure.

« Danilo souffre d’une blessure à la cheville gauche et ne pourra pas récupérer à temps pour revenir avant la fin du Mondial. Après discussions avec le staff, le latéral reste toutefois avec le groupe en Russie. Bon rétablissement à lui », a informé la CBF. Fagner (29 ans), qui assure l’intérim depuis trois rencontres, devrait donc continuer la Coupe du Monde dans la peau du titulaire, avec un quart de finale alléchant ce vendredi, face à la Belgique, à 20h.

Danilo sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e não terá tempo de se recuperar até o fim da Copa. Em conversa com a comissão, o lateral permanecerá com o elenco na Rússia

Torcemos pela sua recuperação ! pic.twitter.com/dbOlTglbp6

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 juillet 2018