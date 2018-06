Ce mercredi, le Brésil a rendez-vous avec la Serbie pour composter son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un nul suffira à la Seleção pour accéder au tour suivant. Pour cela, le peuple brésilien compte bien entendu sur sa star Neymar. Néanmoins, le sélectionneur Tite a tenu à souligner que le prodige brésilien ne devait pas porter à lui tout seul l’espoir de toute une nation.

« Il y a une responsabilité excessive sur Neymar en termes de succès et ce n’est pas le chemin à suivre, et le coach ne le fera pas. Chacun à ses responsabilités. On ne devrait pas toute les placées sur ses épaules, tout le groupe peut le résoudre », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.