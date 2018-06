Même si le Brésil s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et affrontera le Mexique, Neymar connaît un tournoi pour le moins compliqué. L’ailier brésilien n’a inscrit qu’un seul but dans la compétition face au Costa Rica et n’a pas toujours fait les bons choix.

Très décevant, le joueur du Paris Saint-Germain a perdu 84 ballons depuis le début de la Coupe du monde. Un chiffre très impressionnant et qui témoigne des difficultés de l’ancien joueur de Santos puisque son plus proche poursuivant a perdu 62 ballons soit 22 de moins.