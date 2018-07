Après un match fermé et une séance de tirs au but à suspense, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial, aux dépens du Danemark (1-1, 3-2 aux t.a.b.). Le capitaine de l’équipe aux damiers Luka Modric a tremblé jusqu’au bout, lui qui a loupé un penalty lors des dernières minutes des prolongations, avant de réussir son tir au but au cours de la séance fatidique.

Le milieu de terrain madrilène a pris la parole après la rencontre, déclarant que ce match était « le plus important de [leur] génération ». « Il faisait très chaud, c’était très difficile de courir. Mais nous avons survécu », a-t-il ajouté. En quart de finale, les Croates affronteront le pays hôte, la Russie, le samedi 7 juillet à Sochi.