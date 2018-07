Après la Belgique et certains de ses joueurs, (avec Thibaut Courtois en première ligne) c’est au tour des joueurs croates de reprocher publiquement le jeu pratiqué par l’équipe de France lors de la finale. C’est le cas de Dejan Lovren, qui s’est lâché sur son adversaire, qui l’a vaincu en finale de la Coupe du Monde (4-2).

« La France n’a pas joué au foot. Ils avaient leur seule tactique et il faut le respecter. Ils attendaient une chance de marquer et ils l’ont fait. Ils ont joué chaque match comme cela. Je suis déçu parce que nous avons perdu le match mais nous avons joué un bien meilleur football qu’eux », a lâché le défenseur central de Liverpool, relayé par la BBC, qui aura donc perdu deux finales (Ligue des Champions et Mondial) en l’espace de quelques semaines.