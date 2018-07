Joueur de Phoenix aux Etats-Unis depuis 2017, Didier Drogba se trouve actuellement en Russie pour suivre de plus près la Coupe du monde 2018. Invité à s’exprimer sur Kylian Mbappé avant la finale de dimanche entre l’équipe de France et la Croatie, l’ancien attaquant de Chelsea notamment a dit beaucoup de bien de l’international français, qui pourrait gagner le Ballon d’Or selon lui.

« On a eu une réunion importante avec des gens très influents en France comme le président M. Macron. On discutait à bâtons rompus et on a commencé à parler de Mbappé. Il a 19 ans mais ce n’est plus un enfant. Il est si mature, tellement serein quand il parle. C’est la chose la plus importante je pense, sa grande qualité en plus d’être un grand joueur. Je suis heureux pour lui, et s’il continue comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas remporter le Ballon d’Or », a expliqué l’ex international ivoirien au sujet du joueur de 19 ans.