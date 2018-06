Habitué à livrer un avis tranché sur l’actualité du football, Diego Maradona était l’invité de la Telesur ce mardi soir. Et au moment d’évoquer Sergio Ramos, défenseur central et capitaine du Real Madrid et de l’Espagne, el Pibe de Oro a exprimé une position qui risque d’en surprendre plus d’un.

« Je ne veux pas créer de polémique, mais je dois le dire. Quand on parle de cracks, on dit : Ramos est un crack. Et non. Godin est un crack, qui défend, qui dirige, qui marque, qui gagne, qui ne rate pas un match... Lui, c’est un crack », a-t-il lâché. Un avis tranché vous disait-on.