Éliminé dés le premier tour de la Coupe du monde, la Corée du Sud a néanmoins fait preuve d’un état d’esprit irréprochable est s’est offert l’Allemagne (2-0) alors championne du monde en titre. Cela n’a pas empêché quelques supporters du pays du matin calme d’être critiques envers ses Guerriers Taegeuk, comme le rapportent plusieurs médias présents sur place.

A leur retour à l’aéroport de Séoul, les coéquipiers d’Heung-min Son ont reçu des jets d’œufs de la part des supporters coréens. Certains ont même envoyé des coussins frappés du drapeau britannique. Lors de la Coupe du monde 2014, le scénario était similaire après deux défaites (Algérie et Belgique) et un match nul (Russie). Les Asiatiques avaient été accueillies par des jets de bonbons. Un acte considéré comme insultant en Corée du Sud.

South Korea squad pelted with eggs and Union Jack cushions upon return home from Russia https://t.co/imhYJcEzcf #WorldCup pic.twitter.com/JObsrosSqn

— MailOnline Sport (@MailSport) 30 juin 2018