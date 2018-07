La Belgique a donc terminé son Mondial 2018 sur un succès contre l’Angleterre. Les Diables Rouges ont en effet disposé des Three Lions ce samedi lors de la petite finale (2-0). L’occasion pour Eden Hazard de faire le point. « On aurait bien voulu jouer demain mais on a fait une super belle Coupe du monde. On finit sur une bonne note donc on peut être très fier de ce qu’on a réalisé », a lâché le capitaine belge sur BeIN Sports.

Le joueur de Chelsea, auteur d’une belle Coupe du monde, a également expliqué que la Belgique reviendrait plus forte lors des prochaines compétitions : « dans deux ans, il y a l’Euro, dans quatre ans, il y a une autre Coupe du monde. On va essayer de revenir plus fort. Maintenant, on sait ce que ça fait de perdre une demi-finale. La France a connu il y a deux ans une défaite en finale, donc j’espère qu’ils joueront un beau match demain, qu’on verra un beau match de foot, et que le meilleur gagne. »