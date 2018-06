Dans l’œil du cyclone pendant la préparation, le gardien et capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris n’a pas été épargné par les critiques. Le portier de Tottenham, présent en conférence de presse à Kazan, à la veille du match contre l’Australie, a répondu.

« Les critiques font partie du métier, qu’elles soient justes ou injustes, justifiées ou injustifiées. Le plus important, c’est de répondre présent sur le terrain, de ne pas entrer dans les débats, d’avoir les idées claires, d’être concentré sur le travail quotidien et la compétition qui nous attend. La préparation, c’est la préparation, maintenant, on est excité de jouer cette Coupe du Monde », a-t-il lâché.