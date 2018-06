Pour son entrée en lice en Coupe du Monde,l’Egypte s’est inclinée dans les ultimes minutes face à l’Uruguay (0-1). Si les hommes d’Hector Cuper ont démontré une belle solidité défensive jusqu’au but de Gimenez, ces derniers n’ont eu que très peu d’opportunités offensivement. L’absence de Mohamed Salah qui a pesé lourd cet après-midi, a suscité plusieurs questions des médias en conférence de presse d’après match. Si la star égyptienne n’a pas démarré la rencontre, c’est par pure précaution comme l’a ainsi expliqué le sélectionneur argentin des Pharaons.

« Il n’a pas joué aujourd’hui parce qu’on voulait éviter tout risque ou danger. Mais je pense qu’il sera de retour pour le prochain match. Hier (jeudi), nous étions sûrs qu’il allait jouer. A la fin de l’entraînement, il a été examiné en détails et on a eu des doutes, si jamais il tombait ou prenait un coup. On a pensé que, peut-être, il allait se blesser à nouveau et on voulait l’éviter. On n’a donc pas pris de risque. On a besoin de lui en forme pour l’Arabie saoudite et la Russie, » a ainsi commenté Cuper.