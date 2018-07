Auteur d’un début de Coupe du monde correct à défaut d’être éblouissant, Neymar, aura l’occasion de se qualifier pour les quarts de finale avec le Brésil en cas de victoire contre le Mexique (à suivre sur notre live commenté). Pour autant son attitude est vivement critiquée depuis le début du Mondial. C’est notamment le cas d’Eric Cantona qui n’y est pas aller de main morte : « Neymar, c’est indéniable, est un grand joueur. Mais le Brésilien du PSG commence à en agacer plus d’un dans ce Mondial. »

L’ancien international français est arrivé muni d’une petite valise jaune dans une vidéo pour Eurosport et n’a pas hésité à se moquer de l’attaquant du Brésil : « Je l’appelle Neymar. À cause de la couleur, mais surtout pour ça : on la touche à peine et elle peut tourner pendant des heures. Au passage, Neymar, tu es un grand joueur... et un grand acteur. Mais attention aux erreurs de logique. Si on te touche à l’ épaule droite, tu ne peux pas hurler de douleur en te tenant la joue gauche. »