L’Espagne a eu (très) chaud. Au terme d’une fin de match de folie, la Roja a accroché son billet pour les huitièmes de finale en obtenant un match nul dans les derniers instants face au Maroc (2-2). Dans le même temps, le but de l’Iran dans les arrêts de jeu face au Portugal (1-1) a permis aux Espagnols de terminer à la première place. Une fin heureuse pour les hommes de Fernando Hierro qui affronteront la Russie. Dans des propos relayés par la Cadena Ser, Isco, meilleur joueur face aux Marocains, est revenu sur cette qualification compliquée et a évoqué le prochain match face au pays organisateur.

« En fin de compte, heureux d’être le premier groupe, c’était ce que nous voulions, peut-être que les sensations ne sont pas aussi bonnes que prévu, nous sommes heureux d’être au prochain tour, maintenant le moment de vérité arrive et j’ai beaucoup confiance. Cette équipe va pouvoir s’améliorer lors matches suivants », a-t-il déclaré. Ce sera certainement un match très difficile, contre l’hôte, ils ont un pays derrière eux et ils ont fait une très bonne phase de groupe, malgré la défaite d’aujourd’hui (face à l’Uruguay 3-0, nldr) et nous avons joué contre eux dans un match amical avant la Coupe du Monde (3-3). Nous savons de quoi ils sont capables, ils sont très bons et nous devons faire un bon match et faire très peu d’erreurs si nous voulons être au prochain tour ». C’est dit !