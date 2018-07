À 17 heures, la France et la Croatie s’affrontent en finale de la Coupe du monde, au Stade Loujniki de Moscou (live commenté ici). Le stade de la capitale russe, construit en 1955, accueillera son septième match de la compétition, ce qui en fera l’arène la plus utilisée durant ce tournoi.

Outre un huitième de finale (Espagne - Russie, 11, 3-4 aux t.a.b.) et une demi-finale (Croatie - Angleterre, 2-1 a.p.), le stade moscovite a abrité le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite (5-0, le 14 juin) et le triste match entre la France et le Danemark en phase de groupes (0-0, le 26 juin).