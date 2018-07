Victorieux en finale de la Coupe du monde contre la Croatie avec la France (4-2), Antoine Griezmann a laissé éclater sa joie au micro de TF1 : « Je ne sais pas quoi dire, je suis très heureux, c’est un match très difficile on est rentré timidement et on s’est lancé petit à petit notamment en contre. » L’attaquant des Bleus a réalisé une prestation remarquable et a été élu homme du match par la rédaction FM (8,5).

Grand sourire, le désormais Champion du monde ne pouvait pas contenir son bonheur : « Je suis très heureux, c’est un kiff on veut maintenant la soulever et la ramener en France. » Interrogé sur le penalty qu’il a transformé en deuxième période, il a répondu avec un brin de malice : « J’ai hésité à faire la panenka de Zidane mais j’ai ouvert mon pied. »