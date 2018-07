Champion du monde avec ses coéquipiers de l’Équipe de France, Olivier Giroud a souligné la joie que ressentent les Bleus ce soir au micro de TF1 : « On a fêté ça dans les vestiaires, il y’avait le président Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et la présidente croate qui étaient présents dans les vestiaires pour nous féliciter. On va profiter et j’ai hâte de retrouver mes partenaires. »

Cette victoire 4-2 de la France contre la Croatie a été très émouvante pour Olivier Giroud qui trépignait sur le banc après sa sortie : « Écoutez j’étais sur le banc les dix dernières minutes, je discutais avec les mecs on ne réalisait pas encore, on était entre deux eaux, concentrés, on ne voulait pas se lever trop vite, mais dans les dernières minutes j’ai craqué. C’est quelque chose extraordinaire ce qu’on a réalisé. C’est une belle page qu’on a écrite pour la France, pour l’histoire du foot français. »