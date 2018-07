Blessés et forfaits pour la Coupe du monde en Russie, Dimitri Payet et Laurent Koscielny n’ont pas participé au parcours de l’équipe de France. Une déception pour les deux joueurs qui étaient des cadres de l’Euro 2016 et qui auraient pu faire partir des 23 retenus par Didier Deschamps pour cette compétition. Ils vont néanmoins pouvoir vivre la finale dans le stade Luzhniki. Selon Europe 1, le président de la République, Emmanuel Macron, a convié les deux joueurs pour cet événement.

Une consolation qui pourrait permettre à Dimitri Payet et Laurent Koscielny de vivre au plus prés un éventuel deuxième sacre mondial de la France. En conférence de presse, Antoine Griezmann s’est satisfait de cette nouvelle : « Lolo comme Dim étaient là à l’Euro, deux joueurs importants, s’il n’y avait pas eu de blessures, ils seraient là mais c’est le foot, c’est un plaisir de les voir, un petit plus pour aller chercher cette Coupe. »