Auteur du quatrième but de l’Équipe de France contre la Croatie, Kylian Mbappé a inscrit son quatrième but de la Coupe du monde 2018. Une réalisation qui permet à l’attaquant du Paris Saint-Germain de marquer également l’histoire de la compétition.

Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire un but dans une finale de Coupe du monde depuis Pelé. L’attaquant brésilien avait 17 ans et 8 mois lorsqu’il avait inscrit un but contre la Suède en 1958 tandis que le Français s’est illustré à 19 ans et 6 mois.