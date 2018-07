Quelques minutes après la qualification de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde grâce à son succès face à l’Uruguay (2-0), Didier Deschamps n’a pas caché sa joie. Le sélectionneur des Bleus a salué comme il se devait le succès de son équipe qui intègre donc le dernier carré de la compétition.

« Il y a beaucoup de fierté, c’est mérité, on a fait quelque chose de grand. On a su hausser notre niveau, on a encore une marge de progression, cette équipe manque d’expérience par moments mais elle a tellement de générosité aussi. On est dans le dernier carré de cette Coupe du monde, je suis très fier de mon groupe des 23. Je suis fier d’être français. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas une Coupe du Monde ratée. L’important, c’est de ne pas avoir eu de blessé, la demi-finale vient dans quatre jours, ça vient vite, » a ainsi commenté Deschamps sur TF1.