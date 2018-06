Incertain quelques jours avant la rencontre face à l’Argentine, Lucas Hernandez (22 ans) était bien titulaire face aux Argentins cet après-midi. Un huitième de finale où le latéral gauche tricolore a brillé en étant impliqué sur deux des quatre buts français. A l’issue de la rencontre, le joueur de l’Atlético de Madrid savourait la qualification.

« C’est possible que cela soit l’un des plus grands matchs que j’ai joué. On est tous contents d’être qualifiés en quart de finale. On ne va rien lâcher, que les supporters continuent de nous encourager, » a ainsi confié Hernandez.