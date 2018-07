Au cours d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi, champion du Monde 2006 avec l’Italie, s’est enflammé pour Kylian Mbappé (19 ans), voyant en lui des similitudes avec Ronaldo, le Brésilien, et soulignant le collectif des Bleus autour du Parisien.

« D’autres étoiles sont en train de naître, comme Mbappé. Oui, on dirait Ronaldo, il court à une vitesse hors du commun balle au pied. Il a des qualités incroyables et, il ne faut pas l’oublier, possède une équipe forte autour de lui, avec Griezmann et Pogba, qui joue un peu différemment de ce qu’il faisait à la Juve mais est très important pour le groupe », a-t-il lancé. Le n° 10 tricolore appréciera.