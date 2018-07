Victorieux en finale de la Coupe du monde face à la Croatie avec la France (4-2), Paul Pogba est devenu un champion du monde. Il n’a d’ailleurs pas hésité à le faire savoir au micro de TF1 avec humour en montrant son maillot avec une deuxième étoile brodée dessus : « Oui monsieur, comme la voyez aussi très belle, elle dabbe ! »

Un peu plus sérieux par la suite, il a fait part de son bonheur : « Non sérieusement, vous étiez content, j’espère maintenant que vous êtes fier, c’est un rêve de gosse qu’on vient de réaliser. Aujourd’hui j’ai juste dit a tout le monde : on est à 90 minutes de réaliser un rêve, on est à 90 minutes d’une victoire en coupe du monde et à 90 minutes de faire vibrer la France. »