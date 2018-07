Victorieux de la Ligue des Champions avec le Real Madrid cette saison, Raphaël Varane a réalisé un doublé extraordinaire en remportant la Coupe du monde avec la France. L’ancien Lensois rentre dans un cercle restreint puisque trois autres joueurs ont fait de même.

Le premier à avoir gagné ces deux compétitions lors du même exercice est Christian Karembeu en 1998 avec la France et le Real Madrid. Il a été ensuite imité par Roberto Carlos en 2002 avec le Brésil et le Real Madrid et Sami Khedira en 2014 avec l’Allemagne et le Real Madrid.