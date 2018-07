La Coupe du monde prendra fin ce soir, à l’issue de la finale entre la France et la Croatie qui débute à 17h (live commenté ici). Une compétition qui aura fait vibrer Gary Lineker. Dans les colonnes du JDD, l’ex-joueur de Leicester et de Barcelone considère ce Mondial comme « incroyable » de par l’intensité dramatique et le haut niveau affiché lors de certains matchs.

Ce tournoi plein de surprises l’a aussi poussé à revoir sa fameuse tirade, surtout après l’élimination de l’Allemagne dès le premier tour. « Sans l’Allemagne, le football est un jeu qui se joue à onze contre onze et à la fin, c’est la France qui gagne. » Espérons pour les Bleus que cette nouvelle version se vérifie ce soir.