Interrogé à l’auditorium du Parc des Princes en marge de sa présentation au PSG, Gianluigi Buffon s’est livré au jeu des confidences sur la Coupe du Monde.

S’il voyait le Brésil comme grand favori de la compétition, il ne s’attendait pas à voir la France si haut. Mieux, il voit désormais l’équipe de France, qui affronte la Belgique demain soir en demi-finale (rencontre à suivre sur notre live commenté), vainqueur du Mondial. « Quand on a fait des pronostics, on avait oublié la France pour cette Coupe du Monde. Je pense que la france va arriver au bout parce qu’elle a un sélectionneur extraordinaire et une équipe considérable. Je pense que la France est un candidat sérieux pour gagner. »