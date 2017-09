L’Algérie n’ira pas à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Une énorme déception de la part des supporters des Fennecs. Des fans qui espéraient certainement revivre ce qu’ils avaient vécu au Mondial 2014 au Brésil. Les Verts avaient été impressionnants et avaient réalisé un bon tournoi sous les ordres de Vahid Halilhodzic. Ce dernier a donné son avis sur la situation de la sélection algérienne au cours d’une interview accordée à nos confrères du quotidien Le Buteur. L’ancien coach du PSG n’a pas caché sa déception.

« Effectivement, moi aussi j’étais très triste pour le peuple algérien qui aime profondément son équipe nationale. D’abord je dois dire qu’à mon arrivée le constat a été vite fait. Le stage de Marcoussis m’a montré beaucoup de choses. Ça nous a permis de reconstruire complètement notre équipe. Il y avait des nouveaux joueurs mais ils étaient arrivés avec un bon état d’esprit et surtout beaucoup d’attachement et de respect pour le pays et l’équipe nationale. Malheureusement, très vite après notre départ, tout avait disparu. C’est tout un sacrifice d’un groupe et un travail de trois ans qui sont partis comme ça ». Il ajoute : « J’avais laissé l’équipe nationale algérienne sur le podium du classement de la CAF. On était aussi 17e mondial dans le classement FIFA, cela n’est pas arrivé comme ça. Malheureusement, aujourd’hui, il se passe des choses complètement différentes. Je veux dire que beaucoup de choses sont négatives dans cette équipe nationale. Dommage, ils ont détruit tout ce que nous avons fait pendant trois ans. »