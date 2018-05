Le tirage au sort a été plutôt clément avec l’Angleterre. Tombés dans le Groupe G, les Three Lions sont tombés avec la Belgique, la Tunisie et le Panama. Gareth Southgate a déjà communiqué sa liste mais il n’avait pas encore dévoilé le nom de son capitaine. C’est désormais chose faite, il s’agit de Harry Kane.

« C’est un honneur incroyable. Jouer pour l’Angleterre est un rêve, et en être le capitaine, c’est encore un peu plus. (...) Mais ça ne change rien pour moi, je suis toujours la même personne » a réagi l’attaquant de Tottenham. « Harry a des qualités exceptionnelles. C’est un professionnel méticuleux et l’une des choses les plus importantes pour un capitaine, c’est qu’il se fixe cette norme tous les jours » a quant à lui expliqué le sélectionneur.

Gareth Southgate : “Harry has some outstanding personal qualities.

“He is a meticulous professional and one of the most important things for a captain is that they set the standard every day.” pic.twitter.com/JSymXKMlL0

— England (@England) 22 mai 2018