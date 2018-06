L’Angleterre a bien failli manquer son entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Opposés à la Tunisie dans le groupe G, les Three Lions ont eu besoin d’un doublé de Harry Kane pour s’en sortir et s’imposer in extremis 2-1.

Le buteur de Tottenham a ouvert la marque dès la 11e minute et l’Angleterre semblait seule au monde dans cette rencontre mais aura manqué plusieurs grosses occasions. Les Aigles de Carthage en ont profité pour égaliser sur un penalty de Sassi (35e) et ont parfaitement résisté jusqu’à cette fatidique 91e minute et ce second but de Kane.