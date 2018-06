Sa présence était incertaine pendant de longs mois. Finalement, Manuel Neuer était bien là en Russie pour occuper son rôle habituel dans les cages allemandes. Mais cette fois-ci, cela a été une catastrophe, avec une élimination historique au premier tour. Interrogé sur beIN Sports, le portier du Bayern Munich a livré son analyse, lucide.

« Franchement je ne peux pas tellement l’expliquer. C’est une situation très difficile, ça n’était jamais arrivé pour une équipe allemande. Nous sommes profondément, déçus, tristes. Et énervés contre nous même car ce sont nous les responsables. Nous devons en parler et analyser cette défaite. Nous sommes les responsables », a-t-il lancé. « Nous étions prêts, il y avait la volonté, le football allemand attendait que nous gagnions. Et on n’a pas remarqué que c’était une équipe allemande qui jouait. Il va falloir trouver des paroles claires. C’est une heure sombre pour le football allemand. »