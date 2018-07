Qualifiée grâce à sa victoire contre le Sénégal (1-0), la Colombie affrontait l’Angleterre, sortie deuxième de sa poule derrière la Belgique, pour le dernier des 8es de finale de ce Mondial 2018 en Russie. Les Anglais, organisés en 3-5-2, prenaient le contrôle des opérations face aux Sud-Américains, privés de James Rodriguez, blessé, mais ne parvenaient pas à faire la différence au sortir d’un premier acte particulièrement fermé. Peu après le retour des vestiaires, Harry Kane obtenait un penalty en début de seconde période, pour une faute de Carlos Sanchez sur corner, qu’il se chargeait lui-même de transformer (1-0, 57e). 6e but en 3 matches pour la star de Tottenham !

Les Cafeteros, peu à leur avantage pendant une bonne partie de la rencontre, allaient miraculeusement parvenir à égaliser dans les arrêts de jeu grâce à une tête de l’inévitable Yerry Mina sur corner et à arracher les prolongations (1-1, 90e +3). 3e réalisations en 3 rencontres pour le défenseur central du FC Barcelone. La sélection des Three Lions se procuraient la seule véritable occasion d’une demi-heure équilibrée, mais le cadre se dérobait sur une percée conclue par une frappe du gauche de Danny Rose (112e). Les Britanniques l’emportaient finalement après une séance de tirs au but remportée (4-3).