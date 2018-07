L’arbitre argentin Néstor Pitana (43 ans) sera au sifflet lors du duel entre l’Uruguay et la France, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, à Nijni Novgorod (vendredi, 16h). Au sifflet lors de trois rencontres dans la compétition, il a sorti au total 8 cartons jaunes, et n’a jamais eu à sévir davantage.

Professeur d’éducation physique à la ville et acteur à ses heures perdues, Nestor Pitana avait dirigé le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite (5-0). Au sifflet lors de la rencontre remportée 3-0 par la Suède contre le Mexique, en phase de poules, il n’avait pas hésité à siffler un penalty pour une faute d’Hector Herrera sur Marcus Berg. Il a également pris part aux huitièmes de finales de la compétition, désigné pour arbitrer la rencontre entre la Croatie et le Danemark, lors de laquelle il a accordé un penalty à la Croatie en prolongation. Un penalty manqué par Luka Modric. En outre, le serbe Milorad Mazic sera au sifflet de Brésil-Belgique ; le Néerlandais Björn Kuipers sera charger de diriger le Suède-Angleterre ; et le Brésilien Sandro Ricci, arbitrera le quart de finale entre la Russie et la Croatie.